Reggio Calabria – Poste rinnova la tradizione delle letterine a Babbo Natale

Anche quest’anno torna la “Posta di Babbo Natale”, la tradizionale iniziativa di Poste Italiane dedicata ai bambini.

Un appuntamento molto atteso dai più piccoli che affidano alla letterina desideri, speranze, buoni propositi, in vista della festività più amata dell’anno.

In alcuni uffici postali della Calabria, sono state allestite delle speciali cassette di impostazione dedicate alla raccolta delle letterine natalizie che verranno poi recapitate al Polo Nord, da dove l’amato vecchietto giramondo provvederà ad inviare a tutti i bambini una risposta personalizzata.

Fra le tante iniziative natalizie, le Poste di via Miraglia hanno ospitato, giovedì mattina, un evento che ha avuto come ospiti circa 50 alunni delle classi 3B e 3G della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”, diretto dal Dirigente scolastico Giuseppe Romeo.

Ad accoglierli il direttore della Filiale di Reggio Calabria, Francesco De Marco, insieme ai “Postini di Babbo Natale”, chiamati a collaborare in questa speciale attività.

I piccoli, accompagnati dalle maestre Sabina Carbone, Chiara Iiriti, Maria Pitasi, Maria, Morabito Daniela e Eleonora Vadalà, hanno letto con un po’ di emozione le loro letterine e le hanno imbucate nella speciale cassetta postale, affidata al lavoro dei i “Postini di Babbo Natale” che provvederanno a recapitarle allo speciale destinatario. Per tutti loro c’è stata una sorpresa.

Quest’anno, infatti, c’è un’altra novità per tutti i bambini che scriveranno a Babbo Natale: saranno i protagonisti di una vera e propria “missione”. La migliore amica di Santa Claus, la renna Matilda, sta cercando di salvare gli animali in via d’estinzione e tutti i bambini potranno aiutarla giocando con l’app dedicata, scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e Apple Store. Nella risposta di Babbo Natale i bambini riceveranno le istruzioni per partecipare al gioco insieme ad una sorpresa: gli stickers a tema e il distintivo di “amico di Babbo Natale” da applicare a caldo sui vestiti.

Ogni anno Poste Italiane riceve e smista migliaia di letterine che i bambini inviano a Babbo Natale con i più svariati indirizzi di fantasia, assicurando loro una risposta personalizzata.

Di anno in anno il fascino di una tradizione antica si rinnova grazie all’entusiasmo di tutti, testimoniato dal numero crescente di lettere spedite: dalle 40.000 del 1999 alle 130 mila del 2017. Anche per il 2018 Natale si prevede un elevatissimo volume di corrispondenza destinata a Babbo Natale.

La lettera, infatti, continua a rappresentare uno dei momenti più belli del Natale, una consuetudine che Poste Italiane sostiene promuovendo il piacere della scrittura come strumento espressivo sia nella sua forma tradizionale sia nelle sue evoluzioni digitali.

La risposta di Babbo Natale può essere richiesta anche online compilando con i dati del bambino e quelli di uno dei genitori la scheda sul sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it

Dal sito è possibile inoltre scaricare anche uno speciale foglio natalizio sul quale scrivere la letterina.