Reggio Calabria – Polizia, Operazione “Christmas Clean Station”

E’ stata denominata “Christmas Clean Station” l’operazione ad alto impatto disposta dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza negli scali ferroviari, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie.

Il Compartimento Polizia Ferroviaria della Calabria, nell’ambito di detto dispositivo, ha implementato i servizi di vigilanza a bordo treno e nelle aree in cui sorgono le Stazioni, con 249 pattuglie sul territorio e 160 poliziotti sui treni. Nel corso dell’operazione ed, in particolare negli ultimi 10 giorni, 1126 sono state le persone identificate, di queste 138 stranieri; è stata elevata una contravvenzione per l’art. 75 T.U. 309/90, è stato tratto in arresto un cittadino italiano, mentre uno straniero è stato denunciato in stato di libertà, 14 i veicoli controllati.

Le attività sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone di ultima generazione, che consentono alle pattuglie l’identificazione immediata dei soggetti sottoposti a controllo, alla visione continua delle immagini remotizzate all’interno delle Sale Operative Compartimentali, che riprendono i punti nevralgici delle Stazioni, quali binari, biglietterie, esercizi commerciali, all’uso di metal detector ed all’impiego di unità cinofile per il controllo dei bagagli.