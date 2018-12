Reggio Calabria – Soldi pubblici alla ‘ndrangheta. I NOMI degli arrestati

Condividi

Di seguito i nomi degli arrestati nell’ambito dell’operazione del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ritenuti responsabili di associazione per delinquere e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aggravate dalla finalità di agevolare le consorterie mafiose.

Custodia in carcere

Teresa Gallico, cl. 48

Carmelo Gallico, cl. 63

Demetrio Giuseppe Gangemi, cl. 69

Domenico Laganà, cl. 71

Arresti domiciliari

Domenico Cambareri, cl.77

Maria Curatola, cl. 58

Elvira Pierina Curatola, cl. 54

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Caterina Cicciù. cl. 74