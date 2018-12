Reggio Calabria – Momenti nero arancio Christmas special edition

Condividi

Puntata stellare quella di lunedì 17 dicembre di “Momenti nero arancio”. Ospiti in studio in diretta per un amarcord denso di ricordi ed emozioni alcuni tra i più importanti protagonisti della mitica Viola del Paron.

Avremo in esclusiva: coach Tonino Zorzi, il capitano dei capitani Sandro Santoro, il miglior prodotto del vivaio e miglior sesto uomo della storia neroarancio Donato Avenia, il talento infinito Gustavo Tolotti, il gigante buono Giovannone Spataro, lo storico segretario Generale Tito Messineo, l’ex prima firma della Gazzetta dello sport per il basket Enrico Campana, l’attuale coach della Viola Matteo Mecacci… insomma ripercorreremo la storia della grande Viola. Da non perdere.

Lunedì ore 21,05 in diretta su videotouring canale 655 del digitale terrestre. Impossible perderla…