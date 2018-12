Reggio Calabria – Iniziativa pubblica “Il Calidrino dizionario anomalo”

Condividi

Ancora un appuntamento culturale presso il circolo LeU “ReggioSud”.Questa volta si andrà a valorizzare un opera del tutto singolare nata dalla mente di un reggino trapiantato in quel di Bologna. Gianluca Galante ha avuto l’originale idea di scrivere un piccolo dizionario delle cose che esistono ma che non hanno un nome e delle cose che non esistono ma che , invece, un nome ce l’hanno.

Tutto ciò suscita in molti curiosità e voglia di approfondire l’argomento con l’autore che, coadiuvato da Menita Crucitti e da Lorenzo Praticò (che declamera’ alcuni tratti del dizionario), ci illustrerà i dettagli. Una serata imperdibile perché…<<In una società sempre più cinofallica, dove ogni mentuladossia è fatta opinione, è d’obbligo per lo smaliziato lettore moderno recare sempre seco e all’uopo consultare il pratico “Calidrino“: vi troverà i più svariati modi di offendere l’incolto interlocutore, proterve descrizioni di improbabili macchine e copia di vizi umani in ogni dettaglio”>>.Vi aspettiamo sabato 22 Dicembre ore 18 presso il circolo di “Liberi e Uguali” di via sbarre centrali ,318 Reggio Calabria. Circolo “Reggio Sud” “Liberi e Uguali”