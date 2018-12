Reggio Calabria – incendio pizzeria, Riunione Tecnica forze di polizia

Condividi

Convocata dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, si è tenuta stamane in Prefettura, una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della Città Metropolitana.

Nel corso della riunione, anche in relazione all’ultimo atto criminale perpetrato nella notte del 26 dicembre u.s. in danno della pizzeria Passion pizza, si è proceduto ad una attenta analisi del fenomeno dei danneggiamenti e degli atti intimidatori nei confronti degli esercizi pubblici nel territorio metropolitano in genere e nella Città di Reggio Calabria in specie, al fine di individuare le misure di contrasto.

Nella detta sede è stato disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio in particolare nelle zone più a rischio del Comune di Reggio Calabria.