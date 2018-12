Reggio Calabria – “Il volo delle farfalle” per combattere l’autismo

Condividi

di Grazia Candido – Sono mamme e papà che vogliono solo dare ai loro bambini la possibilità di essere un domani uomini e donne autonomi e non importa se dovranno urlare per far sentire la voce dei loro figli a chi Governa perché il fine ultimo è “aiutare indistintamente tutti i bimbi autistici”.

E’ stata presentata oggi pomeriggio presso palazzo “Alvaro”, l’associazione “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo” presieduta dalla giovane Angela Villani, mamma del piccolo Matteo.

“La nostra è un’associazione no profit costituita per aiutare i nostri bimbi soggetti dallo spettro dell’autismo – esordisce la presidente – Insieme ad altri genitori e anche con l’aiuto delle istituzioni, ringrazio per la sensibilità e l’attenzione dimostrata il vicesindaco Riccardo Mauro e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Antonio Marziale, vogliamo creare un percorso progressivo per i nostri figli che devono essere anche accompagnati da educatori qualificati. Io non sono solo la mamma di Matteo, sono la mamma di tutti i bimbi autistici che ci chiedono aiuto affinchè abbiano un giorno, spero non troppo lontano, il grado di autonomia alla portata di ciascuno di loro. Nella nostra città, in particolare al Sud, mancano le strutture, le cure sono costosissime, figure professionali specializzate e le famiglie che, quotidianamente, vivono l’autismo in casa, hanno bisogno di aiuto e di sostegno”.

Angela è una mamma “guerriera” ma lo sono tutti i genitori che hanno aderito all’associazione “Il volo delle farfalle” perché insieme “devono spiccare il volo verso una vita migliore”.

“Sappiamo che il percorso sarà lungo e tortuoso ma noi ce la faremo – postilla Angela – Il soggetto autistico ha comportamenti ripetitivi e maniacali, difetta di capacità empatica, tende all’isolamento, manifesta ritardi nell’apprendimento. Prova sentimenti ed emozioni come tutti, ma non riesce ad esprimerli, a riconoscerli negli altri e a comunicarli. In età scolare, si possono osservare miglioramenti nelle abilità comunicative e sociali in molti bambini con autismo, soprattutto, se vengono messi in atto tempestivamente programmi di intervento adeguati. Faremo qualsiasi cosa per contribuire al miglioramento della qualità di vita dei nostri piccoli ma anche vogliamo dimostrare che se diagnosticato precocemente, l’autismo con le giuste cure, può essere ridimensionato. Questa associazione inoltre, vuole contribuire a sensibilizzare il pubblico per incrementare l’attenzione nei confronti delle persone con disturbi autistici attraverso la valorizzazione delle potenzialità creative e artistiche che molti bimbi hanno”.

Le parole dei genitori, i racconti sulle attività quotidiane dei bambini, le conquiste che molti di loro fanno giornalmente grazie alle cure mirate, alle attività sportive e ricreative in acqua, toccano la forte sensibilità del vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro che, dopo aver ringraziato i membri dell’associazione per avergli conferito il ruolo di “socio onorario”, aggiunge: “Matteo è un bimbo fortunato, come tutti i vostri figli che possono contare su mamme e papà amorevoli pronti a lottare contro tutto e tutti. Le cause dell’autismo sono oggi ancora sconosciute e purtroppo, molti non sanno cosa sia questa patologia. Come Città Metropolitana faremo tutto ciò che è possibile e con interventi tempestivi e appropriati, possiamo migliorare le capacità comunicative, le autonomie individuali e sociali e la qualità della vita dell’intero nucleo familiare”.

I genitori dei piccoli hanno scelto come immagine dell’associazione mani aperte dalle quali volano delle farfalle forse perché hanno capito che “il segreto non è correre dietro alle farfalle ma curare il giardino perché esse vengano da te”.