Reggio Calabria – Il servizio ATAM da Natale all’Epifania

ATAM comunica che il 24 e il 31 dicembre l’info – point “Terminal Ponte della Libertà”, l’info – point “Ponte Calopinace”, l’Ufficio Front Office e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Terminal Bus di Largo Botteghelle, unitamente al servizio di numero verde, effettueranno orario ridotto dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

Gli sportelli e servizi su indicati resteranno chiusi martedì 25 dicembre, mercoledì 26 dicembre e martedì 1° gennaio, mentre saranno aperti regolarmente nei restanti giorni, come di seguito specificato:

• Ufficio Front Office, Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizio numero verde: dalle 8.30 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (martedì e giovedì);

• Info – point Terminal Ponte della Libertà: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.00;

• Info – point “Ponte Calopinace”: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Ricordiamo che nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse; si suggerisce di premunirsi dei biglietti, acquistandoli comodamente sull’applicazione “ATAM-Trasporto Pubblico”.

Nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio i bus saranno in servizio dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 21.00. Il 24 e il 31 dicembre il servizio terminerà alle ore 21.00, pertanto le corse in partenza dopo le ore 20.15, dal centro verso la periferia, non verranno effettuate.

Il 6 gennaio il servizio sull’intera rete verrà effettuato secondo l’orario dei giorni festivi.