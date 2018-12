Reggio Calabria – Il plauso del Garante Campolo alla dottoressa Longo

Condividi

“Una piccola notizia ma estremamente significativa ha segnato positivamente le festività natalizie sul fronte della tutela e del rispetto dei diritti dei minori. Quest’anno, infatti, nella sezione femminile del nostro istituto penitenziario non si è registrata la presenza di bambini dietro le sbarre e per un piccolo nucleo familiare ciò ha significato la possibilità di ricongiungersi e vivere questi giorni in un contesto più idoneo rispetto all’ambiente carcerario”.

Lo scrive il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio Calabria, Giovanna Campolo.

“Si tratta di un momento molto importante che va nella direzione auspicata e prevista dalla stessa Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti che, com’è noto, riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il proprio genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei detenuti.

Un convinto plauso, in tal senso, sento di doverlo rivolgere all’organizzazione carceraria reggina, con in testa la direttrice dott.ssa Maria Carmela Longo, per aver gestito e coordinato questo delicato processo con competenza e sensibilità favorendo un percorso che guarda con particolare attenzione all’interesse superiore del bambino.

Occorre proseguire su questa strada rafforzando in chiave sinergica l’azione degli attori istituzionali coinvolti con l’obiettivo di perfezionare e rendere sempre più efficienti e funzionali le procedure di accoglienza e cura dei bambini all’interno delle sedi carcerarie. E’ un tema di grande rilievo sociale e culturale che tocca da vicino circa 100mila bambini che in Italia vivono la separazione dal genitore detenuto. E’ dunque necessario che le istituzioni siano pronte e preparate alla gestione di una problematica che riveste un ruolo particolarmente importante nel percorso, ancora non del tutto ultimato, che punta alla costruzione di una comunità davvero inclusiva, solidale e attenta ai bisogni dei più deboli”.