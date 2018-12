Reggio Calabria – Il manuale sulla sanità di Rubens Curia a palazzo Campanella

Condividi

Sarà presentato in Consiglio regionale il prossimo 18 dicembre alle 17 nella sala “Giuditta Levato” il “Manuale per una riforma della sanità in Calabria” a cura di Rubens Curia.

Nel testo l’autore parte dalle cause che hanno prodotto lo sfascio della sanità, e poi affronta il ruolo del cambiamento degli stili di vita, le nuove tecnologie e le leggi che il Parlamento ha approvato. Alla presentazione interverranno Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale, Pasquale Veneziano, presidente dell’ordine dei medici e Santo Giuffrida, dirigente del settore igiene e sanità pubblica dell’Asp di Reggio Calabria. Modera il giornalista Filippo Diano.