Reggio Calabria – Il cuore dei LinfoMatti fa la differenza

Ha compiuto un anno di vita il gruppo Linfosocial che opera a Reggio Calabria nell’associazione Linfovita e con i suoi preziosi volontari fornisce informazioni e comunicazioni ai pazienti e ai familiari. E’ un vero gruppo di sostegno, di forza e di riferimento che spegne la sua prima candelina tra i ringraziamenti della dottoressa Caterina Stelitano in prima linea nella lotta contro i linfomi.

Linfovita nasce a Reggio Calabria nel 2013 e si trasforma in nazionale nel 2015 dall’impegno e dalla sinergia tra ematologi italiani, pazienti ed ex pazienti affetti da linfoma, familiari, simpatizzanti e persegue i fini della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

“Promuoveremo la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di linfoma – spiega il Presidente Nazionale e promotrice della nascita di Linfovita, l’ematologa Stelitano – garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita. Per questa ragione, stiamo costituendo gruppi di pazienti, familiari e medici che, confrontandosi, perseguano l’obiettivo primario della diffusione delle informazioni su queste malattie”.

E ci mettono tanto amore e il loro tempo, tutti i volontari di Linfovita emozionati di questo piccolo ma grande traguardo perché “il cuore dei LinfoMatti fa la differenza”.

“Quando in quello che facciamo ci mettiamo il cuore accadono spontaneamente cose fantastiche. Emozioni intense che tolgono le parole – aggiunge la dottoressa Caterina Stelitano – E’ stato un anno ricco per Linfovita sempre colmo di calore. Sono felice per i miei LinfoMatti. La malattia è stata l’opportunità per valorizzare le potenzialità del paziente aiutandolo a superare la sofferenza e sviluppare nuovi interessi. Devo dire che la reciproca apertura, ha migliorato il mio lavoro di medico ed ha rafforzato la fiducia che facilita il dialogo. Tutti questi aspetti incidono anche sul successo terapeutico”.