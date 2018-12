Reggio Calabria – Il Consiglio comunale convocato il 21 dicembre

Condividi

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 21.12.2018 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione degli argomenti, posti all’ordine del giorno per come segue.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 22.12.2018 alle ore 9,00.

Ordine del giorno 21/22.12.2018

⦁ RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 26/11/2018;

⦁ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L`ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO AMBIENTE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA;

⦁ REGOLAMENTO DI CONCESSIONE A TERZI DELL`USO DELLA STRUTTURA “CASTELLO ARAGONESE” – APPROVAZIONE;

⦁ MODIFICA REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA;

⦁ APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI;

⦁ RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE AL COMANDO P. M. NEL MESE DI APRILE 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZE NOTIFICATE AL COMANDO DI PM NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE NOTIFICATE AL COMANDO DI PM NEL MESE DI GIUGNO 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE NOTIFICATE AL COMANDO DI PM NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D.LGS 267/2000 – ART. 194 LETT.A) T.U.E.L. TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI SETTEMBRE – OTTOBRE 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D.LGS 267/00 – ART. 194 LETT. A) TUEL – TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI CON PROT. NN. 143506/2018 – 137415/18 – 71591/18 PER UN TOT. DI € 1.283,16;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL`ART. 194 LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 – TITOLI ESECUTIVI MESE DI OTTOBRE 2017;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL`ART. 194 COMMA 1 LETT. A) – TITOLI ESECUTIVI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL`ART. 194 COMMA 1 LETT. A) – TITOLI ESECUTIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL`ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000 – TITOLI ESECUTIVI MESE DI MARZO 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL`ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000 – TITOLI ESECUTIVI MESE DI APRILE 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTE DA SENTENZE ESECUTIVI EX ART. 194, LETT. A), DEL T.U.E.L. DA GIUGNO A OTTOBRE 2018;

⦁ ACCORDO DI GEMELLAGGIO ISTITUZIONALE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E LA CITTÀ GRECA DI CHALKIS.