Reggio Calabria – Il Coni premia la Royal Dance

Si è appena conclusa la kermesse “coni sport Awards” organizzata dal coni point di Reggio Calabria presso il PALACALAFIORE (Rc). Ventisette federazioni partecipanti, oltre 1000 atleti premiati. Una grande manifestazione per la nostra città.

Ad essere premiati sono stati anche gli atleti della Royal Dance di Campo Calabro per i risultati ottenuti ai campionati italiani di danza a Rimini. In rilievo Miriam Romano, campionessa italiana di break dance e Fatima Ranieri, campionessa del mondo di flamenco. Oltre gli atleti, alla royal dance è stata riconosciuta una coppa come società sportiva meritevole. Il presidente Francesco Cotroneo ringrazia tutto lo staff coni in particolare Marisa La Nucara, delegato provinciale.