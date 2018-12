Reggio Calabria – Il 21 dicembre al teatro “Gioiosa” Angelo Famao in concerto

A meno di 10 giorni dal grande evento del 21 dicembre è quasi tutto pronto. Grande affluenza di spettatori per aggiudicarsi i biglietti per il grande Live atteso da tutta la popolazione Locridea e non.

Organizzata dall’associazione Arte e Musica “LA FORZA DELLA MUSICA” con il patrocinio del comune di Gioiosa Ionica, l’evento si terrà al teatro Gioiosa in Piazza V. Veneto della cittadina Locridea. Alle ore 19, saranno aperti i botteghini per aggiudicarsi gli ultimi posti disponibili e alle 21 è fissato l’inizio dello spettacolo con il grande artista del momento il neo-melodico Angelo Famao.