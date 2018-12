Reggio Calabria, ex Fata Morgana: esposto alla Procura di Stanza 101 per #AmaReggui

Durante la conferenza stampa che si è tenuta stamane presso il bar Snoopy sul lungomare di Gallico, l’associazione Stanza101 – nell’ambito del suo progetto “#AmaReggio” – ha reso noto di aver presentato nella mattinata di ieri, giorno 28 dicembre, un esposto presso la Procura della Repubblica, l’Arpacal e l’Asl in merito alla questione amianto nell’ex Fata Morgana.

Due sono i rilievi principali dell’esposto. Il primo è qual è il concetto di differenziata rispetto ad un sito dove la demolizione ha creato un cumulo di macerie indifferenziate? Quale doveva essere il criterio dello smaltimento e quale sarà oggi che è appurata la presenza di amianto su sito?

Il secondo problema è sulla presenza di lastre di amianto, ormai riconosciuta dalla stessa amministrazione comunale, ormai frantumante e potenzialmente nocive per i residenti e per l’ambiente a causa delle polveri diffuse e delle infiltrazioni nel terreno. Tra l’altro, risulta aggravante il fatto che l’intervento di abbattimento è stato effettuato giorno 12 dicembre e ad oggi ancora non è stata effettuata nessuna opera di bonifica.

L’esposto intende fare presente alle autorità competenti e coinvolte, quindi alla Procura, all’Arpacal e all’Asl, i fatti che sono stati oggetto di questa vicenda, quindi la volontà di rendere noto un problema creato dall’amministrazione e la volontà di attivare gli organi preposti per una pronta soluzione alla problematica. Problematica, tra l’altro, che è ormai arrivata al paradosso: un’amministrazione comunale che fin ora non ha risolto alcun problema, su questa vicenda lo ha addirittura creato.

L’esposto è stato accompagnato e supportato da tutta una serie di documentazioni esposte durante la conferenza.