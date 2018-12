Reggio Calabria – CasaPound organizza raccolta alimentare in vista del Natale

“La sezione reggina di CasaPound Italia questo sabato effettuerà una raccolta alimentare a favore delle famiglie italiane in difficoltà economica”.

“Con questa iniziativa – afferma il responsabile di CasaPound Reggio Calabria Federico Romeo – vogliamo contribuire, con l’aiuto dei cittadini reggini, ad allietare il Natale delle tante famiglie bisognose che abbiamo avuto modo di incontrare e di aiutare negli ultimi anni. La postazione di raccolta è stata allestita nella sede de La Liburna sita in Via Pio XI 102”.

“Raccogliamo pasta, farina, zucchero, sale e alimenti in scatola e altro cibo a lunga scadenza e non deperibile. L’iniziativa – spiega Romeo – sarà effettuata sabato 15 dalle 09:00 alle 13:00. Siamo certi – prosegue – che anche questa nostra iniziativa sarà accolta con l’entusiasmo e l’ampia partecipazione che da sempre caratterizza i reggini, sempre pronti a rispondere alle iniziative di solidarietà rivolte verso i propri concittadini maggiormente in difficoltà”.