Proiezione “Essere di più” alla SRC Scuola di Recitazione della Calabria

L’11 Dicembre verrà proiettato il corto dal titolo “Essere di più”, si tratta di un cortometraggio girato nel Comune di Oppido Mamertina, dove l’Amministrazione comunale e il Primo cittadino hanno fin da subito sposato e condiviso il progetto.

Il lavoro è stato patrocinato dalla Regione Calabria è nasce da un’idea di Dimi De Delphes, scritto e diretto da Walter Cordopatri.

Il tema trattato è quello difficile dell’immigrazione e porta all’attenzione soprattutto la sofferenza emotiva degli interpreti. I protagonisti tutti diversi fra loro per sesso, etnia e religione, si riscoprono fin da subito uniti nella stessa battaglia contro il loro destino.

La proiezione avverrà alle ore 19,00 all’interno della SRC – Scuola di Recitazione della Calabria che si trova al Polo Solidale per la Legalità “Francesco Vinci”, situato in Viale Merano, Cittanova. L’ingresso è completamente gratuito.

I ragazzi che hanno recitato all’interno del cortometraggio sono giovani che risiedono presso la Comunità Luigi Monti di Polistena, una casa famiglia per minori. Durante la proiezione saranno presenti in sala il regista, gli “attori” e tutta la troupe. Seguirà un’interessante dibattito che sarà un momento di confronto e incontro, dove tradizioni e culture diverse si incroceranno nel rispetto e nella speranza di avere presto un mondo migliore.