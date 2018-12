Polistena – open day del Liceo Rechichi

Condividi

Torna il consueto appuntamento di fine anno con l’open day del Liceo Rechichi di Polistena.

Il prossimo 15 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 il dirigente Francesca Maria Morabito e i docenti dell’istituto accoglieranno gli studenti delle ultime classi della scuola media inferiore per fare conoscere gli indirizzi di studio e le loro specificità.

Saranno aperte tutte le sedi della scuola, il plesso centrale di Via Lombardi, la sede di Via Vescovo Morabito e l’indirizzo musicale nella sede staccata di Via Garibaldi a Cinquefrondi.

Oltre al già citato percorso di secondaria superiore per gli aspiranti musicisti, il “Rechichi” ha altri tre indirizzi: il liceo delle Scienze Umane, a cui si aggiunge l’opzione economico – sociale e il Linguistico.

Pedagogia, sociologia e psicologia le discipline fondamentali del primo percorso, per chi è orientato a una professione aperta alla collettività e orientata al sociale, diritto ed economia, per il secondo, per chi, invece, punta a un inserimento lavorativo in un contesto dinamico e rivolto al settore finanziario, alla giurisprudenza e al marketing, e l’ultimo, che apre, invece, scenari internazionali nel settore del turismo, della carriera diplomatica e, più, in generale con tutto ciò che coinvolge le capacità di comprensione e traduzione in lingua straniera.

L’indirizzo artistico – musicale, unico nella provincia di Reggio Calabria, consente di avvicinarsi all’apprendimento di tecniche di esecuzione degli strumenti anche a livello base.

«Siamo fieri dei risultati ottenuti in questi anni – commenta il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. Non solo in termini di numero di studenti, ma anche di qualità della formazione. Chi sceglie in nostro Liceo può tranquillamente affrontare qualsiasi percorso universitario, anche di indirizzo prettamente scientifico, o accedere al mondo del lavoro. L’open day di sabato – conclude- sarà occasione preziosa per fare conoscere la nostra struttura, i nostri laboratori e l’offerta didattica».

Il Liceo ha all’attivo numerose sinergie con il mondo dell’associazionismo calabrese e con le istituzioni per la formazione degli studenti e il confronto con il territorio.

A gennaio, giorno 19, il secondo open day della scuola. Le iscrizioni saranno aperte sul portale Miur dal 7 al 31 gennaio 2019: la segreteria del Liceo sarà disponibile, in quei giorni, per consulenza e supporto alle procedure.

Appuntamento da non perdere, inoltre, quello di giovedì 20 dalle ore 17, al Centro Commerciale Porto degli Ulivi, dove i ragazzi del musicale, con un concerto a tema, allieteranno lo shopping natalizio.