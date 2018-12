Omicidio Bruzzese – La vittima aveva solo il sostegno economico del Viminale

Condividi

La famiglia di Marcello Bruzzese era a Pesaro sotto protezione dello Stato dal 2008. Una protezione che di fatto prevedeva un sostegno economico, ovvero casa e stipendio pagati dal ministero degli Interni a Marcello, ucciso ieri, e al fratello Girolamo Biagio Bruzzese, pentito di ‘ndrangheta che cerco’ di uccidere il boss Teodoro Crea.

Marcello ando’ via per un po’ da Pesaro per tornarci di recente ma senza una vera protezione: il suo cognome appare anche sulla buca delle lettere dello stabile in cui abitava. Una vendetta trasversale nei confronti del fratello collaboratore di giustizia: e’ l’ipotesi privilegiata. Dopo il delitto, carabinieri e polizia della Provincia di Reggio Calabria sono stati ovviamente allertati vista la natura della vittima, ma soprattutto del fratello, il collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese.