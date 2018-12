Morte Megalizzi, Siclari: “Lacrime e una promessa, non vinceranno loro”

Condividi

«Voglio esprimere tutto il mio dolore, da padre, da calabrese, da italiano, da europeo e da uomo delle istituzioni, per la morte di Antonio, giornalista, mio conterraneo, ucciso durante l’attacco terroristico di Strasburgo. Accanto al cordoglio, una promessa: non vinceranno loro. Lotteremo. Per Antonio, per la democrazia, per la libertà».

Con poche parole commosse il senatore Marco Scilari esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza ai familiari del giovane Antonio Megalizzi vittima di una tragedia atroce che ha sconvolto l’intero paese.