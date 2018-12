Mannino: “Analizzo ciò che succede al nostro Pianeta, possiamo ancora salvarlo”

Condividi

di Grazia Candido – E’ una concreta analisi e riflessione sul mondo che sta cambiando. “Sento la terra girare”, il nuovo spettacolo dell’attrice siciliana Teresa Mannino, non è altro che un racconto contemporaneo che fa molto ridere ma allo stesso tempo, tratta tematiche serie.

In anteprima per Strill.it, la comica palermitana ci svela qualcosa sullo spettacolo in programma il prossimo 3 Gennaio al teatro “Francesco Cilea” all’interno della kermesse dell’Officina dell’Arte anticipando anche tra i suoi progetti futuri “il desiderio di continuare a scrivere”.

Con sagacia e simpatia porta in scena uno spettacolo sicuramente diverso dai precedenti ma che colpisce il pubblico tant’è che in ogni sua tappa fa sold-out. E anche a Reggio Calabria fa il pienone.

“Capita che qualcuno a fine spettacolo mi fermi per dire che questo è molto diverso dagli altri e, in effetti, è uno spettacolo comico ma diverso perché mentre in quelli precedenti raccontavo molto più di me, erano autobiografici, fatti più di ricordi o finti traumi infantili nel senso che non erano del tutto traumi, “Sento la terra girare” invece guarda al mondo in cui viviamo. E non è proprio una bellissima situazione. Potremmo considerarlo uno spettacolo tragico ma non si piange, è apocalittico perché parla di quello che sta succedendo nel nostro pianeta ma la cosa positiva è che ancora possiamo fare qualcosa per salvarlo”.

Viviamo in un’epoca del consumismo che non ci fa apprezzare quello che possediamo ma lei lascia la porta aperta all’ottimismo nel senso che l’uomo, nonostante i danni abbia arrecato alla sua terra, può ancora stravolgere le cose.

“E’ il pianeta che lascia a noi ancora aperta la porta per qualche anno. C’è la possibilità di cambiare radicalmente lo stile di vita ed è una cosa che può fare ognuno di noi nel suo piccolo. Ma una richiesta va fatta anche a chi ha il potere, che deve preoccuparsi di questo problema, di come sta la nostra terra. Facciamo grandi cose ma poi ci perdiamo in un attimo. Comunque, secondo me c’è una possibilità, possiamo farcela”.

Lei è una donna del Sud che ha la capacità di far sorridere e sappiamo bene che non è semplice farlo. Come fa? Possiamo dire che comica si nasce?

“Non si nasce, probabilmente, è un modo che abbiamo noi del Sud di avere uno sguardo distaccato, ironico e autoironico delle cose, degli avvenimenti. Poi, anche la fortuna di nascere in una famiglia che ti dà la possibilità di esprimerti liberamente ti aiuta ad avere quei tempi che sono richiesti dal racconto comico. Al Sud, abbiamo questa capacità molto diffusa di narrare in maniera spiritosa ciò che ci accade”.

E’ molto legata alla sua Sicilia e ovunque vada, parla della sua terra, di questo legame simile a quello di una madre con la figlia. Ha avuto difficoltà a lavorare in questo settore visto che ci sono poche attrici comiche?

“No, ho iniziato a Milano e lì ho avuto la fortuna di incontrare e confrontarmi con autori e comici. Forse, essere donna è stata una cosa positiva perché è più facile ricordarsi di te proprio perché sono poche le donne comiche e poi siamo molto richieste. Come autrice o come capocomico, forse, lo è stato di più ma non era una difficoltà, era quasi una incapacità di accettare il fatto che fosse una donna ad avere quel tipo di ruolo. Ma poi, nel nostro ambiente la cosa fondamentale è se fai o non fai ridere. O sei donna o sei uomo, in questo settore è molto democratica la cosa, è il pubblico che decide. Quindi, alla domanda se ho avuto difficoltà rispondo: più no che sì. E per quanto riguarda le mie origini io amo la Sicilia, amo tutto il Sud”.

Progetti futuri?

“Sicuramente, ho voglia di scrivere, di dire altre cose e farne altre nuove ma non c’è niente di concreto. Spero di riuscirle a dire e poi di stare col pubblico perché questo contatto è per me un’esigenza, una necessità imprescindibile”.

L’Officina dell’Arte l’ha “corteggiata” e voluta fervidamente e, per la prima volta, si esibirà a Reggio Calabria. Vuole dire qualcosa a questa “folle” compagnia teatrale che, pian piano, si sta ritagliando un posto di rilievo nel settore artistico?

“Io li ringrazio perché anche grazie a loro, sono riuscita a venire in Calabria e sono davvero felice. Sono sicura che ci troveremo bene col pubblico e poi, se uno fa una cosa in cui crede ardentemente, in qualsiasi luogo o in posti difficili come sono le nostre Regioni dove tutto è più faticoso, la sfida è ancor più stimolante. Da noi non ci sono solo cose negative ed ereditiamo un pacchetto prezioso caratterizzato da secoli e secoli di cultura che ci portiamo dietro. Questa è una grande forza, la nostra vera forza. Il bagaglio culturale che abbiamo noi uomini e donne del Sud, non è solo un punto di partenza ma la spinta giusta per arrivare in alto e centrare i nostri obiettivi, i nostri sogni”.