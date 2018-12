Mandrax Evolution. I nuovi progetti e brani di Francesco Villari

Condividi

Intervista a Francesco Villari, ideatore del progetto e autore dei brani

Mandrax è un nome che a tutti noi reggini suona familiare…

Sì, i Mandrax sono stati una delle rock band calabresi più note di sempre, negli anni novanta trionfarono ad Arezzo Wave, la più importante manifestazione rock dell’epoca, furono chiamati dalla EMI a reinterpretare il classico di Rino Gaetano “Aida” e la loro influenza nel panorama italiano fu tale che perfino gruppi come gli Afterhours di Manuel Agnelli ne dichiararono il loro apprezzamento pubblico.

In cosa consiste questa “evolution”?

Potrei definirlo un passaggio di maturazione artistica, dovuto soprattutto alla ricerca di nuove sonorità, di contaminazioni anche azzardate tra diversi linguaggi musicali, a una maggiore attenzione ai temi trattati e all’articolazione di testi ancor più sintomatici dell’urgenza creativa.

Nella mia idea iniziale c’era la voglia di mettere insieme l’anima rock ruspante dei Mandrax con la nostra tradizione etno-folcloristica e quindi la contemporanea fusione tra due atmosfere apparentemente lontanissime. Nel farlo ho avuto l’entusiastica adesione del leader e frontman dei Mandrax, Edoardo Pedà e del chitarrista e compositore Salvatore Familiari che può vantare la partecipazione a progetti musicali di grande rilievo proprio in ambito etno, tra i quali mi piace citare i Mattanza di cui è stato membro fondatore insieme al compianto Mimmo Martino.

Un nuovo sound e una nuova band quindi?

Esattamente, anche se tutti gli elementi del gruppo, oltre i due già citati che insieme a me costituiscono il nucleo fondatore, provengono sostanzialmente da queste due esperienze: il chitarrista Sergio Coppola e il tastierista Sergio Rindone dai Mandrax, il fisarmonicista Vittorio Romeo, il violinista Marco Modica e la voce femminile Manuela Romeo da una delle prime formazioni dei Mattanza. Naturalmente si sono aggiunti altri elementi e ancora se ne aggiungeranno, ma per il momento il cardine fondamentale è questo.

Come è nata questa idea di fusione apparentemente impossibile?

Per caso, come quasi tutte le cose straordinarie! Un amico mi chiese aiuto a organizzare un evento di beneficienza per finanziare un canile in difficoltà, aveva bisogno di un intrattenimento musicale per la serata e mi chiese la possibilità di avere dei personaggi importanti che richiamassero pubblico. Mi rivolsi a due grandi amici, Edoardo Pedà e Salvatore Familiari, appunto, che non fecero mancare il loro apporto insieme alla showgirl Nadia Cassini, altra amica carissima. Questo improvvisato trio si esibì in alcuni brani provati poche ore prima in modo più che mai approssimativo, ma quell’esibizione mi bastò per capire che questa cosa poteva funzionare, che poteva esserci una base sulla quale lavorare. Un brano in particolare mi colpì, si tratta del popolare siciliano “Vitti ‘na crozza”, che Edoardo Pedà interpretò in chiave rock sulla base acustica della canzone tradizionale suonata da Salvatore Familiari. Mi sembrò una specie di folgorazione e decisi di provare a farne qualcosa di più. Il resto è avvenuto in modo molto naturale, ho iniziato a scrivere brani inediti sottoponendoli agli altri e man mano abbiamo costruito il nuovo repertorio. La mia fortuna in questo è stata avere a che fare con due grandi professionisti che hanno lavorato con passione sforzandosi di venirsi incontro anche quando i due differenti background facevano fatica a trovare un punto di equilibrio. E’ stato grazie alla loro umiltà e al loro enorme talento se questa sfida al limite dell’impossibile si può considerare vinta.

A proposito di “Vitti ‘na crozza”, è proprio uno dei brani che in questi giorni abbiamo visto circolare sui social network e su Youtube insieme ad altri due…

Sì, abbiamo deciso di far uscire alcune anteprime per capire come venisse recepito il progetto e ci sembra che sia stato accolto molto bene.

Ci parli dei brani usciti in anteprima, “Mohamed il guerriero” per esempio, dedicato all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

E’ un brano che ho scritto sull’onda emotiva dei fatti di cronaca e delle vicende a tutti note di Mimmo Lucano, ma parla soprattutto di chi non ha avuto la fortuna di incontrare un’accoglienza solidale andando incontro a una drammatica fine. Con Salvatore Familiari abbiamo poi curato gli arrangiamenti, come per tutti gli altri brani. Peraltro, in “Mohamed il guerriero” abbiamo un ospite d’eccezione, l’attore Alessandro Haber che fa da “voce narrante” conferendo un’ulteriore dose di emotività grazie alla sua meravigliosa interpretazione.

Anche voi, come Danilo Sacco dei Nomadi, avete pensato a una canzone per Mimmo Lucano…

In realtà noi l’abbiamo fatto un po’ prima (ride ndr) e in occasione della visita di Mimmo Lucano a Reggio Calabria è stata ascoltata pubblicamente per la prima volta. Devo dire che la commozione di Lucano e il suo abbraccio dopo aver ascoltato la canzone sono stati momenti che porterò a lungo nella mia memoria. Devo aggiungere però che il brano di Danilo Sacco è molto bello ed emozionante, magari ce ne fossero altri…

Anche dopo le ultime risultanze della magistratura?

Beh, io aspetterei il processo prima di tirare conclusioni, certo è che i rilievi mossi a Lucano sembrano essere strumentali alla distruzione di un modello che rischiava di diventare un pericoloso precedente per chi propugna la chiusura delle frontiere come manifesto politico. Però non voglio entrare nel merito, non mi compete, io mi sono limitato a esternare tramite la musica le emozioni che i fatti di Riace in quel momento mi suscitavano.

Parliamo di “Lo sai”, altro brano uscito in anteprima, dedicato a Luigi Tenco. Come mai questa scelta?

Innanzitutto perché Tenco è un punto di riferimento per chiunque faccia musica, poi perché i Mandrax nel loro repertorio avevano una cover molto tirata di “Ciao amore ciao” e ci è sembrato un giusto elemento di continuità.

Però in realtà il vostro brano è al contrario molto dolce, direi romantico…

E’ un brano a cui tengo molto, l’ho scritto in un particolare stato d’animo e ho voluto che la musica fosse testimone in qualche modo di quel sentire. Non credo si possa definire romantico, semmai amaro perché si riferisce alla fine di un rapporto e a tutto ciò cui si è costretti ad abituarsi di conseguenza, che poi è uno dei presunti motivi del suicidio di Luigi Tenco.

E torniamo a “Vitti na crozza”. Cosa c’è di nuovo rispetto alle innumerevoli versioni note?

Sicuramente l’approccio. Abbiamo dato valore a un testo ingiustamente maltrattato da arrangiamenti a dir poco sgradevoli, al punto che quasi tutti ricordano quel “tirullallerulallà” posticcio e poco consono alla drammaticità delle strofe, e pochissimi hanno avuto modo di riflettere sull’aspetto poetico e devastante delle parole. A dire il vero i primi ad averlo interpretato in questa chiave sono stati proprio i Mattanza che ancora oggi lo hanno in repertorio con grande e giustissimo successo. Noi abbiamo aggiunto la componente rock grazie alla voce appassionata di Edoardo Pedà, alle chitarre elettriche di Sergio Coppola e all’arrangiamento di Salvatore Familiari. E’ peraltro l’unico brano non inedito del disco che uscirà nei prossimi mesi. Vorrei però spendere due parole anche sul video che accompagna il brano e ringraziare pubblicamente l’autrice Simona Generali, che ci ha concesso di utilizzare le stupende immagini del suo corto “L’uomo che cammina” interpretato da Peter Runggatsher e Luce Runa per la regia di Giulio Frugoli.

Per concludere: ci sono altre anteprime in vista?

Non so, vedremo. Forse un’altra, ma ancora non abbiamo deciso. Nell’eventualità sarà senz’altro il brano che dà il titolo al disco: “Parolieri e parolai”, sempre su mio testo ma dove la musica è tutta “colpa” di Edoardo Pedà e Salvatore Familiari. Per tutti gli altri tocca attendere l’uscita ufficiale.

