L’Arte come veicolo di rigenerazione urbana ad Arghillà

Condividi

Sabato 29 DICEMBRE 2018 alle ore 11:00 presso “La Piazzetta” del quartiere di Arghillà a Reggio Calabria sarà inaugurata Innesto, opera realizzata dall’Artista Giuseppe Renda a cura di Stefania Rinaldi di CUT | Circuito Urbano Temporaneo.

.

Dopo una serie di laboratori, incontri e visite alle realtà reggine, è’ stata prodotta dall’artista Giuseppe Renda un’opera in DONO, installata sulla facciata di un edificio, all’interno della Piazzetta di Arghillà, oggetto di lavori per la realizzazione di un giardino/orto da parte del gruppo di ragazzi del progetto Restart – Araba Fenice. In occasione dell’inaugurazione, cui parteciperà anche l’Amministrazione comunale, viene presentata alla cittadinanza una mostra legata al racconto del periodo di residenza con la documentazione del fotografo Ridi Simone e Disegni e Bozzetti di Giuseppe Renda, come racconto del lavoro portato avanti per alcuni mesi in un progetto di residenza d’artista come veicolo di rigenerazione. Sarà inoltre presentata la FANZINE INNESTO prodotta dall’artista in edizione numerata, distribuita gratuitamente agli abitanti del quartiere.

CUT | Circuito Urbano Temporaneo è una realtà toscana impegnata in processi di rigenerazione dei luoghi e attivazione di comunità con il veicolo dell’Arte Contemporanea. L’opera è frutto della residenza UNO – MNEMOSYNE | Le Grand Tour che si è tenuta dal 25 Ottobre al 2 Novembre 2018 con il contributo e il sostegno dello staff del Parco Ecolandia, Parco Ludico Tecnologico Ambientale e la collaborazione attiva e partecipata del Coordinamento di quartiere Arghillà. Tutte le attività sono state documentate e raccontate dagli scatti del fotografo Simone Ridi.

L’opera in ceramica è stata realizzata in collaborazione con Concretipo.

Per MNEMOSYNE | Le Grand Tour

Progetti di Residenze Artistiche | Reggio Calabria

a cura di Stefania Rinaldi

CUT | Circuito Urbano Temporaneo

con il contributo di Parco Ecolandia |Parco Ludico Tecnologico Ambientale

PER INFO:

www.parcoecolandia.it

www.cutcircuitourbanotemporaneo.com