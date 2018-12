In Calabria a Gennaio il musical “Dirty Dancing”

Condividi

Il musical originale Dirty Dancing The Classic Story on Stage di Eleanor Bergstein, con la regia di Federico Bellone, un super cast e un grande allestimento, arriverà in Calabria il 23 gennaio al Teatro Rendano di Cosenza e il 24 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria, dal celeberrimo film, Goldeb Globe e Premio Oscar per la Migliore Colonna Sonora!

Un evento voluto dal promoter Ruggero Pegna che, ancora una volta, porta in Calabria uno spettacolo da non perdere.

Dirty Dancing è un titolo da record: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano (I’ve Had) The Time of My Life, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray. A teatro, in Paesi di consolidata tradizione di spettacoli musicali come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo.

In Italia lo spettacolo ha debuttato per la prima volta in assoluto nel 2014, al Teatro Nazionale di Milano, ed ha registrato il record di incassi per un musical con oltre 115.000 presenze nei primi 3 mesi di rappresentazione. Per il pubblico, la versione teatrale è un classico da vedere e rivedere per vivere ogni volta tutte le emozioni e la magia di una storia senza tempo.

Anche in questa nuova versione la colonna sonora comprenderà, oltre all’iconico brano (I’ve Had) The Time Of My Life, hit indimenticabili come Hungry Eyes, Do You Love Me?, Hey! Baby e In the Still of the Night.

Prevendite Ticketone. Prezzi dei biglietti: Poltronissima € 55; poltrona € 49; palco 1°ordine € 42; palco 2°ordine € 35; palco 3°ordine € 28, loggione € 23.

Info: 0968441888