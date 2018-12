Impegno della Prefettura per gli immigrati di San Ferdinando

Condividi

Prosegue l’impegno della Prefettura volto ad alleviare le condizioni di disagio in cui versano gli immigrati presenti nell’Area di San Ferdinando.

In data odierna, infatti, su disposizione del Prefetto Michele di Bari, Commissario Straordinario del Governo per l’Area di San Ferdinando, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte di funzionari della Prefettura onde verificare eventuali esigenze alle quali poter prontamente sopperire.

Nell’occasione, si è provveduto ad individuare una soluzione alloggiativa alternativa per il fratello del giovane recentemente deceduto nella baraccopoli.