Il chitarrista Caruso tra i 36 vincitori del concorso “FAI VOLARE LA TUA MUSICA”

Il chitarrista e compositore RENATO CARUSO è tra i 36 vincitori del concorso “FAI VOLARE LA TUA MUSICA”, un’iniziativa congiunta tra SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Rockol e Alitalia, che offre a musicisti, artisti, gruppi e band l’opportunità di promuovere e far conoscere la propria musica a bordo dei voli nazionali ed internazionali di Alitalia durante l’anno 2019.

La composizione “PASSEGGIANDO PER NEW YORK” è stata scelta, tra le oltre 7000 opere pervenute, da una giuria di qualità – composta da due esperti di musica appartenenti alla redazione di Rockol e da un rappresentante di Alitalia – che ha premiato i 36 migliori cantanti, musicisti e compositori includendoli in 6 playlist bimestrali che verranno trasmesse a bordo degli aeromobili di Alitalia, nelle fasi di pre-decollo e di post-atterraggio dei voli.

«Sono davvero contento di essere stato selezionato tra i vincitori di questo concorso – afferma Renato Caruso – Spero che questa opportunità sia di buon auspicio e mi aiuti a superare la paura di volare. Intanto sarà la mia musica a farlo per me!».

“PASSEGGIANDO PER NEW YORK” fa parte di “PITAGORA PENSACI TU”, l’ultimo album solo guitar di RENATO CARUSO. Il disco, pubblicato da iCompany e distribuito da Self, racchiude 11 composizioni inedite e 2 cover (“Quando” di Pino Daniele e “Tears in heaven” di Eric Clapton) in cui, attraverso la sua chitarra, Renato Caruso esprime la sua personalità e il suo universo musicale a 360 gradi, sperimentando con versatilità ed ecletticità nuovi orizzonti artistici.

Questa la tracklist dell’album (prodotto da Simone Coen): “Aladin Samba”, “Flatlandia”, “Pittrice del sottosuolo”, “Antonio’s choro”, “Napoli caput mundi”, “Quando”, “Bossa de Sheila”, “Passeggiando per New York”, “Pitagora pensaci tu”, “Caro mio Jobim”, “Reggae lake”, “Tears in heaven” e “Ciao Roland”.