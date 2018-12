Il 13 dicembre la città accoglie i greci di Calabria

Condividi

L’assessore Lucia Anita Nucera con delega alle minoranze linguistiche invita alla giornata dei greci di Calabria del prossimo 13 dicembre che si inserisce all’interno del calendario di eventi per il Natale 2018 allestito dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con la città metropolitana.

Tradizioni che si amalgamano, alla riscoperta consapevole della nostra identità storica, culturale e linguistica con questo auspicio come ricorda lassessore Nucera, anche questanno, le festività natalizie reggine saranno anticipate e impreziosite dalla ricorrenza di Santa Lucia, che la consuetudine greca di Calabria riconosce come momento in cui schiudere con gioia le porte al Natale.

“Il giorno più corto che ci sia sarà celebrato in Città con una proposta culturale, musicale e gastronomica, che conclude per questanno le azioni di promozioni e valorizzazione delle minoranze linguistiche avviate proprio il 13 dicembre dello scorso anno dall’assessorato alle Minoranze linguistiche del Comune di Reggio Calabria.

Due piazze cittadine saranno protagoniste del pomeriggio del prossimo 13 dicembre.

In piazza San Giorgio al Corso a partire dalle ore 19,30 ci sarà la degustazione di un prodotto tipico del Natale reggino come le crispelle, mentre in piazza Italia i ballerini dell’associazione Cumelca danzeranno al ritmo del Sirtaki, con una vivace incursione di danza popolare greco-calabra e l’apporto di Ciccio Nucera, animando la passeggiata serale dei reggini.

Pame ambrò, andiamo avanti, l’espressione ellenofona scelta dall’assessorato come slogan del suo progetto di valorizzazione, continua ad essere un monito per tramandare nella città di Reggio Calabria un patrimonio comune e spesso dimenticato, sorgente della nostra eredità culturale.

Le iniziative che si sono alternate nel corso dellanno, promosse dallAssessore Lucia Anita Nucera, hanno avuto come comune denominatore la sensibilizzazione dei cittadini verso levidente grecità culturale che ci appartiene.

Il corso di lingua e cultura dei greci di Calabria – come ricordiamo – ha coinvolto gli appassionati con lo studio e l’approfondimento del patrimonio storico e linguistico, sotto la guida di esperti e docenti, anche durante le escursioni nei comuni delle prime falde dell’Aspromonte, custodi delle tracce più profonde delle radici greco-calabre.

Tantissime le iniziative che da qui si sono succedute in città e che hanno portato alla cooperazione e al coinvolgimento di scuole e associazioni all’insegna della rivitalizzazione delle minoranze linguistiche.

Nei prossimi giorni l’assessore Lucia Nucera presenterà il calendario e le iniziative di valorizzazione e promozione pensate per il prossimo anno e già deliberate dalla Giunta Falcomatà nei giorni scorsi.