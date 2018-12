Falcomatà non lo raggiunge, Toninelli è dispiaciuto

Condividi

“Mi dispiace che il sindaco di Reggio Calabria abbia annunciato che non verrà, perché rappresento il Governo venuto a dare una mano e dare attenzione. Se non è venuto, come mi dicono, per la nuova Autorità dello Stretto, che è un vantaggio per la Calabria, non lo capisco”.

Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli rispondendo ad una domanda sull’annunciata assenza di Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, all’incontro in programma a Gioia Tauro. “Il nuovo sistema giuridico dei porti italiani – ha aggiunto Toninelli – riguarda anche Gioia Tauro e Messina, commissariati entrambi da due anni: bisognava fare qualcosa o no? E lo chiedo soprattutto a lui. Abbiamo solo cercato una soluzione che andasse bene a tutti e soprattutto alla Calabria”. Chiosa il Ministro Toninelli