European Film Awards, ancora un trionfo per il reggino Marcello Fonte

Marcello Fonte si prende lo scettro anche agli European Film Awards. L’attore reggino, originario del quartiere Archi, riceve un nuovo premio per la sua interpretazione in Dogman e con la sa proverbiale semplicità vive il successo in maniera incredula.

“Ma ce n’erano tanti più bravi di me” e a ciò aggiunge una battuta che detta da altri farebbe discutere, invece con lui fa strappare un sorriso: “Come si chiama quel ragazzo che forse è una ragazza?”

Il riferimento andava a Victor Polster, suo rivale nella corsa al premio, per l’interpretazione di Girl.

Ecco il trailer di Dogman che ha portato al successo Fonte: