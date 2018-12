Cosenza – Miseferi tra l’incanto e la bellezza del Presepe vivente di Panettieri

Condividi

di Grazia Candido – La bellezza e l’incanto del Presepe Vivente di Panettieri a Cosenza strega grandi e bambini. Le rovine illuminate con un appropriato gioco di luci multicolore appaiono in tutta la loro fierezza, i figuranti dal primo all’ultimo sono padroni del ruolo da interpretare, i meravigliosi costumi dell’epoca, le botteghe con gli artigiani all’opera hanno coinvolto tantissimi visitatori accorsi per vedere il Presepe vivente, giunto alla sua XVII edizione e al quale ha preso parte il nostro straordinario attore Gigi Miseferi nei panni del Re Erode il Grande.

Un intero Paese di trecentocinquanta anime, è stato rivestito con le scenografie realizzate dallo storico scenografo e scultore Tiziano Fario mentre i costumi dei personaggi, tutti protagonisti di quella “Notte Santa”, sono stati realizzati dall’abile mano di Pino Bruzzese.

“Sono l’unico attore professionista e vesto i panni di Re Erode il Grande – afferma Miseferi – E’ la prima volta, infatti, che un attore, oltretutto proveniente dalla tv, fa “vivere” uno dei personaggi in quel fantastico contesto, recitando un copione. Il 25 dicembre, la prima sera, il mio monologo che dura circa tre minuti, l’ho replicato cinquantacinque volte, man mano che il pubblico si fermava davanti al set dove è ricostruita la sala del trono. Vedere una platea di ogni età e, soprattutto, i bambini che pendono dalle labbra del mio personaggio, incastonato in quel paesaggio, è una sensazione straordinaria. I visitatori entrano a gruppi di circa venti persone e, una volta fatto il loro ingresso, iniziano, seguendo un percorso indicato, a girare per i vicoli di quell’incantevole borgo, magicamente trasformato nella Palestina di 2000 anni fa – continua entusiasta l’attore Miseferi – Nelle botteghe anch’esse trasformate, grandi e bambini interagiscono con i personaggi che le animano, assistendo dal vivo a come si svolgevano gli antichi mestieri dell’epoca”.

In un percorso sapientemente ricostruito, il visitatore osserva il fabbro, il fornaio, il maniscalco, il casaro e tra un monologo e l’altro, viene rapito da quelle antiche tradizioni e dalla possibilità di assaggiare le ricotte appena fatte, il pane caldo e le crispelle.

“Insieme a me, c’è l’attrice Vasilica Gavrilaş Burlacu nei panni della Sibilla che accoglie i visitatori, alle porte di Gerusalemme – aggiunge Miseferi – E per le ultime repliche arriverà anche un’altra attrice, Monica Riva che interpreterà Maria. Sicuramente, è un’esperienza pazzesca che non avrei mai immaginato e che arricchisce ulteriormente il mio bagaglio professionale ma la cosa non mi sorprende, perché come diceva il grande Eduardo de Filippo “Gli esami non finiscono mai”!”.

Per le prime due sere sono state registrate oltre tremila presenze provenienti da tutta la Calabria ma, per i prossimi appuntamenti sono stimati numeri superiori. E’ ancora possibile infatti, poter ammirare il presente vivente giorno 30 dicembre, l’1, 5 e 6 Gennaio dalle ore 17 alle 20. Il costo del biglietto è di 3 euro.