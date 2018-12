Cinquefrondi – alla riscoperta delle nostre tradizioni natalizie

Condividi

L’Amministrazione Conia, anche quest’anno, ha inteso programmare, con la collaborazione delle Associazioni locali, singoli cittadini e con l’Arciconfraternita del Carmine, un mese di eventi che mirano alla promozione ed alla riscoperta delle nostre tradizioni natalizie. Un programma vario con spettacoli di musica, di danza, presentazioni libri ed attrazioni per famiglie e bambini.

L’Arciconfraternita del Carmine ha lanciato un invito per la realizzazione della “Via dei Presepi”, evento molto importante e sentito nella comunità. Abbiamo subito accolto la proposta incoraggiando, entusiasmando e sostenendo materialmente l’idea.

Sono tutti eventi molto coinvolgenti tra i quali spicca per lustro e professionalità la settimana tra il 12 ed il 18 Dicembre dove Cinquefrondi, in collaborazione con l’Orchestra di Fiati, il Conservatorio di musica “F. Cilea”, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Scuola Polo Regionale “Falcomatà” e l’Associazione Arte Danza Calabria, sarà meta di un omaggio al Maestro G. Rossini con interpretazioni di altissimo livello.

Una collaborazione importante è quella dell’Ente Parco, sempre sensibile alla promozione del territorio, ha indetto un avviso pubblico e partecipando siamo riusciti a definire gli eventi nel migliore dei modi.

L’Assessora agli Spettacoli ed Eventi Porretta: ” Sono soddisfatta del programma. Come sempre, appena abbiamo lanciato l’appello di sostegno alle Associazioni, loro si sono fatte trovare preparate e pronte a collaborare con noi. Abbiamo stilato un cartellone spendendo somme misere e riempiendo un mese intero con spettacoli ed eventi anche molto importanti a livello qualitativo. Ringrazio l’Assessora all’Associazionismo Roberta Manfrida per il supporto che ha dato per l’organizzazione e questo denota, che siamo una vera squadra e che ci supportiamo a vicenda con un unico fine: il raggiungimento dell’obiettivo.”

Il Sindaco Conia: ” E’ stato bello vedere la mia squadra lavorare sinergicamente ed è stato altrettanto bella la riconferma che le Associazioni ci hanno dato. E’ un programma ricco ed entusiasmante, le mie Assessore hanno elaborato tutto tenedo conto delle fasce di età e dei diversi gusti. Mi sento di ringraziarle per il lavoro svolto e per il coinvolgimento che hanno saputo creare. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno presentato la disponibilità e che hanno permesso, anche quest’anno, un ritrovo accogliente per la nostra cittadina e per i tanti emigrati che in questo periodo ritornano a Cinquefrondi.

Rinascita si è presentata credendo fermanente che la partecipazione ed il coinvolgimento sarebbero stati elementi fondamentali ed anche su questo non ci sbagliavamo.”