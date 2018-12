Chiusa l’autostrada A2 tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria Porto

Condividi

Per consentire l’avanzamento degli interventi di ‘restyling’ della Tangenziale di Reggio Calabria, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 22:00 di domenica 16 dicembre 2018 l’Autostrada A2 DIR RC sarà chiusa sia in direzione nord che in direzione sud, nel tratto compreso tra lo svincolo di Gallico e lo svincolo di Reggio Calabria Porto.

La chiusura si rende necessaria per procedere alla demolizione programmata del sovrappasso Gallico al km 438,800 per poi procedere alla sua ricostruzione nel breve periodo.

Il traffico verrà deviato sui percorsi alternativi segnalati in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.