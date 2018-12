Condividi

In data odierna alle ore 7:45 circa i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti sulla corsia nord tra gli svincoli di Rosarno e Mileto al Km 373 +700 per un incendio che ha interessato una autovettura in transito.

Gli occupanti, accortisi della presenza dell’incendio a bordo, hanno fermato la macchina scendendo dalla stessa chiamando i soccorsi.