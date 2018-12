Condividi

Venerdì 28 dicembre ATAM organizza la “Giornata della Trasparenza 2018”. L’iniziativa, che si svolgerà nella Sala Conferenze del Terminal Bus di Largo Botteghelle, ha come obiettivo quello di creare un canale privilegiato di interlocuzione con l’azienda, consentendo a tutti gli stakeholders di poter fornire il loro prezioso e costruttivo contributo alla pianificazione degli interventi in materia di trasparenza, ed è uno strumento per far conoscere le attività svolte da ATAM, per verificare gli obiettivi di trasparenza, nonché un’occasione per ricevere proposte dai cittadini, in un’ottica di dialogo permanente.

L’incontro avrà inizio alle ore 9.00 con i saluti dell’Amministratore Unico di ATAM, dott. Francesco Perrelli, e proseguirà con gli interventi dei relatori: ing. Domenico Iannò – Responsabile Trasparenza e Anticorruzione di ATAM SpA, prof. Angela Busacca – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria e l’avv. Concetta Siciliano – Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano Anticorruzione.

La giornata, che si concluderà alle ore 12.30, è rivolta agli addetti ai lavori, alle associazioni, agli ordini professionali e ai cittadini. Per partecipare è necessario inviare una mail a segreteria@atam-rc.it.