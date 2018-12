Approvati all’unanimità due punti dell’Odg Consiglio Metropolitano

Condividi

Approvati all’unanimità i due punti posti all’ordine del Giorno dell’odierno Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, riguardanti Piano di razionalizzazione della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, e relativi emendamenti, e Linee guida per l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2019/2021.

Il Consesso, presieduto dal Vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, ha deliberato positivamente e in modo compatto rispetto ai due argomenti, importantissimi, andando ben aldilà di meri steccati ideologici e partitici.

Sento di fare i miei complimenti ha affermato il Vicesindaco Mauro a tutti i Consiglieri che, oggi come in altre occasioni, hanno dimostrato grande maturità e senso di responsabilità. Unanimità e compattezza totale, come è giusto che sia, quando in gioco ci sono la tutela dei territori, delle nostre comunità e dei ragazzi, andando anche oltre il mero dato normativo. Ma l’assise metropolitana non è nuova a questo tipo di dimostrazioni, avendo già dato ampia prova di maturità quando in gioco ci sono materie importanti quali strade, sanità, dissesto idrogeologico, superando anche gli steccati posti da fredde norme ormai anacronistiche che non corrispondono alla realtà del territorio metropolitano.