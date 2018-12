Ancora un successo nazionale per l’annona di Reggio Calabria

Condividi

A meno di una settimana dalla Mostra Internazionale del gelato ennesimo successo dell’Annona Di Reggio Calabria.

Cinque scuole alberghiere che hanno superato le fasi eliminatorie si sono sfidate ai fornelli per il titolo di “Capitan Cooking”, la finale della quarta edizione del concorso organizzato da Asmef (Associazione Mezzogiorno Futuro), nell’ambito della rassegna “Giornate dell’Emigrazione” che si é tenuta a Sorrento.

Le scuole finaliste (Ippolito Cavalcanti di Napoli, Duca di Buonvicino di Napoli, Enzo Ferrari di Battipaglia, Tur Villa di Villa San Giovanni, Gasparrini di Melfi) in gara a colpi di piatti tradizionali e innovativi sono state valutate da una giuria presieduta dallo chef Gian Marco Carli affiancato dagli chef Francesco Gargiulo di Francischiello, Vincenzo Galano dell’Hilton Sorrento Palace, dal sommelier Yuri Buono e dal critico enogastronomico del Corriere del Mezzogiorno Gimmo Cuomo. Senza dubbi il verdetto , che ha consacrato il valore e la bontá del frutto dal cuore esotico di Reggio Calabria ,protagonista dei due desserts “Sbriciolona con marmellata di Annona e cremino di agrumi di Reggio Calabria” e “Cilindretti di croccante con mousse agli agrumi e geĺée di annona ” . I piatti preparati dai ragazzi di cucina delTur di Villa San Giovanni Antonino Trunfio, Giuseppe De Leo, Sonia Denisi , affiancati in sala da Giuseppe e Santo Marra ,hanno letteralmente conquistato gli esperti non solo per la bontá ma anche per la ricerca della materia prima . Grande soddisfazione anche per i professori Giovanni Pitasi , Carmelo Ritondale e l’assistente tecnico Davide Sufrá a cui va il plauso per la promozione delle eccellenze tereitoriali e dei nostri talenti che fanno ben sperare in una Calabria migliore.