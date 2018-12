Alampi (Uilpa Vvf):“Mancato pagamento straordinari umiliazione per vigili del fuoco”

Condividi

“Nuova vertenza della UILPA VVF di Reggio Calabria nei confronti dell’amministrazione centrale dei Vigili del Fuoco. Ad inasprire i rapporti il mancato pagamento dei servizi straordinari prestati dal personale del Comando di Reggio Calabria, presso il presidio della baraccopoli di San Ferdinando (RC).

L’ennesima umiliazione a danno dei lavoratori che da oltre un anno non percepiscono le spettanze per il lavoro svolto h24 a tutela dei residenti della tendopoli di San Ferdinando, ha costretto la UILPA VVF reggina ad attivare la procedura di messa in mora della propria amministrazione, essendo falliti tutti gli iter pro bono pacis intrapresi nel corso degli ultimi mesi. A nulla è valso l’incontro in Prefettura dello scorso 12 novembre, con il quale veniva rassicurato il massimo impegno per la risoluzione della problematica ed a nulla è valso il tentativo di conciliazione andato fallito per la mancanza di fondi economici in seno ai capitoli di spesa. Ulteriore procedura di diffida, che anticipa la messa in mora nei confronti dell’amministrazione VF, sarà intrapresa dalla UILPA per ottenere i pagamenti dell’ultima campagna AIB, dei quali si attendeva il saldo entro lo scorso novembre. Proprio per tutelare i lavoratori ed evitare i consueti disagi causati dagli oramai conclamati e cronici ritardi, la UILPA dice basta ai soprusi ed alle costanti umiliazioni di una inconcludente amministrazione””Proprio nell’anno che volge al termine, Alampi tira le somme sulle battaglie intraprese e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza e tutela dei lavoratori a 360 gradi, ricordando l’imminente attivazione della sede distaccata di Monasterace, obiettivo da sempre rivendicato dalla UILPA come esigenza prioritaria della presenza di un presidio a servizio del bacino della vallata dello Stilaro e che quest’anno ha trovato riscontro da parte degli organi competenti, premiando l’estenuante lavoro fatto negli ultimi anni, in sinergia con la senatrice Silvia Vono e gli attivisti locali. Il progetto salute, articolato su numerosi e fondamentali punti volti a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dei Vigili del Fuoco. Tra questi il rischio amianto con il quale gli operatori VF sono spesso a contatto e per il quale, a tutt’oggi, non sono state ancora aggiornate le Procedure Operative Standard. Dura lotta anche per la sede dei Sommozzatori di Reggio Calabria, attivata da oltre due anni e non ancora completata, che genera quotidiani disagi per i lavoratori e per la quale si preannunciano ulteriori inasprimenti dei rapporti non escludendo il ricorso alle vie legali. Anche l’ultima vertenza intrapres davanti al Tribunale Amministrativo Regionale e patrocinata dalla segreteria nazionale della UILPA VVF, ha reso possibile un’azione di tutela nei confronti di quei lavoratori vessati dalla mancata applicazione dei regolamenti di mobilità in ambito provinciale, che li avrebbe nettamente privati dei loro inalienabili diritti. Ritenendo quindi ancora viva la giustizia e fermamente convinti che il peso economico dell’insulsa burocrazia non debba ricadere sui lavoratori continueremo a vigilare e ad intraprendere tutte le azioni necessarie alla loro tutela e a garantire le loro legittime aspettative ancor oggi depauperate da scelte sicuramente discutibili da parte di una dirigenza poco attenta al benessere dei propri dipendenti”. Lo dichiara, in una nota, Giovanni Alampi, segretario provinciale della UILPA VVF di Reggio Calabria.