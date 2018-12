Attivati sullo scalo Tito Minniti i nuovi collegamenti di Blue Panorama

Condividi

Hanno avuto inizio, in occasione delle festività natalizie, i nuovi collegamenti del Vettore Blue Panorama Airlines sullo scalo dello Stretto. Ieri, 19 dicembre è atterrato il primo volo da Bergamo con a bordo 149 passeggeri, oggi quello da Bologna con ben 124 passeggeri.

Un successo che conferma le scelte strategiche del management della Sacal e del Vettore di investire nella diversificazione dell’offerta, per soddisfare le necessità di un’utenza sempre più coinvolta.

A dare il benvenuto ai numerosi passeggeri anche un’ infrastruttura in cui sono in atto lavori di riqualificazione e ammodernamento, che stanno rendendo più accogliente l’area arrivi dello scalo, preludio di nuovi e più incisivi interventi mirati ad una completa ristrutturazione dell’attuale Terminal passeggeri.

“Vogliamo offrire all’utenza reggina e ai turisti che hanno scelto Reggio Calabria, quale meta delle vacanze natalizie, una struttura sempre più moderna, confortevole. Il nostro obiettivo è quello di elevare sempre più la qualità e la varietà dei servizi perché l’aeroporto di Reggio Calabria diventi un’esperienza di viaggio e non solo un luogo di transito”.