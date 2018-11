Condividi

Il vice premier Matteo Salvini ospite nella trasmissione Porta a Porta attacca nuovamente Riace: «È surreale che un Paese abbia bisogno dei migranti per ripopolarsi.

Se fossi un amministratore mi interrogherei su perché tanti ragazzi calabresi vanno via. Non posso ripopolare la Calabria, la Sardegna o il Trentino con i migranti pagati con i soldi degli italiani. Questo governo aiuterà Riace a ripopolarsi con i calabresi, non prendendo pezzi di Africa e portandoli in Italia»