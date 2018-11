La prima selezione del Festival calabrese “Facce da bronzi” ad Altamura

Condividi

Sbarca in Puglia, per la prima volta, il noto Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”- VI edizione ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte” e con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento.

La prima selezione con la collaborazione del Murgia Lab cabaret e dell’Accademia del comico, si svolgerà domenica 25 novembre alle ore 19 al Kumanà di Altamura. Una serata esilarante con la conduzione e gli interventi del comico pugliese Nicola Calia, volto noto della trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro” e di Elio Angelini direttamente dalle trasmissioni televisive “Colorado” e “Italia’s Got Talent”. A sfidarsi a colpi di battute per conquistare un posto nella finalissima del 16 febbraio al teatro “Cilea” di Reggio Calabria, i comici: il duo Otto & Mezzo, Massimo Traversi, Gianluca Ciardo, Pasquale Pisicoli, Francesco Birardi, Rino Manada, Titta Rizzo, Pierluigi Patimo, i Billy Boing e Alessandro Schino. Dopo la tappa pugliese, il festival proseguirà il 19 gennaio 2019 con la seconda selezione nella città di Milano e il 15 febbraio con l’ultima selezione nella città di Catanzaro, al cine-teatro Comunale – Il centro del centro storico.

“Un festival che, annualmente, si rinnova attraverso preziose collaborazioni, come quella riconfermata con l’accademia del comico, principale punto di riferimento della formazione dei giovani comici italiani, o con il “Murgia Lab cabaret” laboratorio sperimentale di comicità per gli artisti pugliesi – afferma Giuseppe Mazzacuva, ideatore e responsabile organizzativo del festival – In questi anni, siamo riusciti con ottimi risultati a promuovere l’arte comica in Calabria grazie alla presenza di importanti ospiti del panorama nazionale ed esportando il brand del festival in un percorso che ha coinvolto importanti regioni e città italiane nell’ottica di una originale valorizzazione dei luoghi e dei beni culturali attraverso il teatro e la comicità”.

Il Festival è inserito negli eventi dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 – MiBAC e della Regione Calabria – PAC 2014/2020 – azione 1 – annualità 2018. La manifestazione vanta inoltre, il patrocinio di Unicef Italia sostenendo le campagne sensibilizzazione e di raccolta fondi per la difesa dei diritti dei bambini.Per partecipare alla sesta edizione del festival è ancora possibile iscriversi entro il 10 dicembre consultando il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it.