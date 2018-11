Il Tecnologo Alimentare Antonio Paolillo ospite presso gli studi di Geo su Rai 3

Condividi

Lunedì 19 novembre sarà ospite presso gli studi della trasmissione Geo&Geo su Rai 3, condotta da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi, il noto professionista reggino, Tecnologo Alimentare, Antonio Paolillo.

Durante la storica e seguitissima trasmissione dell’emittente Rai si affronterà il tema del comparto ittico e nello specifico della produzione della bottarga di tonno e di cefalo prodotti che sono considerati per la loro prelibatezza il “caviale del Mediterraneo”. Nella trasmissione non mancheranno le novità perché sarà presente anche un Azienda proveniente della Norgevia “Bottarga Borealis” che produce bottarga di merluzzo la quale, oltre a presentare l’innovativo prodotto, darà dimostrazione su come impiegare la semi-conserva ittica sulle nostre tavole. Un appuntamento da non perdere per chi è amante della scienza e della tecnologia, della cultura e della buona cucina.