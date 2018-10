(VIDEO) Riace divisa a metà. per qualcuno quello di Lucano è un “modello business”

L’eco dell’arresto di Mimmo Lucano ha raggiunto livelli nazionali e ha conquistato prime pagine dei giornali. Si rincorrono opinioni, si innescano battaglie filosofiche, ma le testimonianze più interessanti sono indubbiamente quelle del piccolo centro della Jonica.

Per qualcuno il modello di accoglienza ha ridato vita ad un paese spogliato dall’emigrazione e destinato alla sua fine demografia. Per altri, come alcuni cittadini, ci si trova davanti ad “modello business”. Fanpage ha provato a chiedere l’opinione di tanti all’interno del Paese, ricevendo risposte piuttosto differenti.

Ecco il video: