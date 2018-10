(VIDEO) Reggio Calabria – Si arrampica in Piazza Duomo per sfuggire alla Polizia

Ha scelto uno degli edifici che delimitano il perimetro di Piazza Duomo a Reggio Calabria per provare a sfuggire alla Polizia. Ha provato ad arrampicarsi, chiedendo successivamente agli agenti di allontanarsi senza successo.

Un giovane extracomunitario aveva provato l’ultima carta per tentare la fuga dai poliziotti che avrebbero dovuto fermarlo per ragioni non ancora precisate, per le quali esistono ricostruzioni piuttosto discordanti.

La scena è stata vista da migliaia di persone che, come ogni sabato pomeriggio, popolano la centralissima piazza e il Corso Garibaldi.

La mediazione è stata decisiva affinché il giovane scendesse e si consegnasse alla Polizia.