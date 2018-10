Toninelli a Reggio Calabria, Dieni: «Trasporti sono priorità per governo»

«Il miglioramento del sistema dei trasporti calabresi è una priorità e il governo sta dimostrando con i fatti che è possibile invertire la tendenza». È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni, che oggi, a Reggio Calabria, ha partecipato alla cerimonia per la consegna delle nuove carrozze Intercity, cui hanno preso parte il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e una folta rappresentanza di portavoce del Movimento calabrese.

«Dopo aver inaugurato le nuove carrozze Intercity con il nostro ministro – spiega Dieni –, abbiamo ribadito con forza quanto sia grande l’attenzione di questo governo nei confronti della Calabria. Lungo il tragitto in treno, abbiamo parlato delle grandi problematiche della regione e delle possibili soluzioni per assicurare un sistema di trasporti moderno ed efficiente».

«Il ministro Toninelli – conclude la parlamentare 5 stelle –, a conferma della vicinanza di tutto il governo alla nostra regione, ci ha assicurato che tornerà presto in Calabria».