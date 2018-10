Siclari: “Da Toninelli nessun impergno ma giornata di vacanza in Calabria”

Condividi

«Ho sperato fino alla fine di essere smentito dai fatti e, invece, come puntualmente previsto il ministro Toninelli è venuto in Calabria per l’ennesima sterile passerella di questo Governo. Nessun impegno concreto è stato preso per la nostra terra, parole soltanto parole».

Il senatore di Forza Italia Marco Siclari commenta in modo decisamente aspro la visita del ministro grillino che a Reggio Calabria ha lasciato qualche promessa e nulla più.

«Toninelli ha approfittato della consegna delle carrozze per farsi una piccola vacanza a Reggio Calabria, il clima è favorevole per gustare un buon gelato ed apprezzare la città, ma nulla di più. Il ministro torna a Roma lasciando dietro di se il vuoto totale perché le infrastrutture non sono certo rappresentate da delle carrozze datate, abbiamo bisogno dell’alta velocità fino alla ionica demolendo quel binario che distrugge l’economia dell’intera zona. Con tutto quello che ci sarebbe da fare in Calabria venire qui solo per portare delle carrozze? Lo trovo quantomeno inappropriato e con tutta la simpatia verso il Ministro, io al suo posto mi vergognerei. Sono sicuro comunque che ha trascorso una bella giornata», ha concluso Siclari.