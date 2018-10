Saviano attacca Salvini: ‘Lucano fuorilegge nel regime del Ministro della Malavita’

Condividi

“Mimmo Lucano è stato arrestato. Una notizia sconvolgente, ma che non mi stupisce per il clima autoritario che sta vivendo il nostro paese”.

Lo afferma Roberto Saviano in un video pubblicato da Repubblica a commento di quanto è avvenuto a Riace con l’arresto del Sindaco di Riace Mimmo Lucano.

“L’accusa: favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Negli atti della Procura di Locri non c’è mai un riferimento a vantaggi personali del Sindaco di Riace. Mimmo Lucano è colpevole. E’ colpevole di disobbedienza civile. Il suo obiettivo da Sindaco dell’accoglienza è stato unicamente quello di salvare vite, accogliere bambini, di creare un clima di convivenza e accoglienza. Questo è l’unico reato di Mimmo in un Paese che si sta trasformando in un regime”..

“L’altra accusa, quella di affido fraudolento per la raccolta dei rifiuti fa davvero sorridere. Mimmo è Sindaco di Riace nella Locride, terra di narcotraffico, corruzione, sangue. E il problema chi è ? Mimmo Lucano. Qual è il problema della Calabria? L’immigrazione. E davvero ci credete? Mimmo Lucano saprà difendersi, perchè si difende fuorilegge perché non rispetta una legge in famiglie che avevano trovato una loro dimensione in un paese come Riace che stava rinascendo. Bisogna resistere, utilizzare i propri corpi a difesa della democrazia. L’utilizzo politico che il Ministro della Malavita ha fatto di quest’inchiesta giudiziaria è il primo passo verso una stato autoritario. Bisogna resistere senza paura, tutto questo accade perchè il Pd ha la responsabilità madornale di non aver abolito la Legge Bossi – Fini”.