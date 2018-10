Riace: pugno chiuso sulle note di ‘Bella Ciao’, Lucano saluta i manifestanti

Condividi

Antirazista al cento per cento, apolitica probabilmente no. Sono centinaia i sostenitori di Mimmo Lucano che hanno scelto di spostarsi a Riace per sostenere il “modello” del Sindaco che ha sposato la politica dell’accoglienza per i migranti.

Una foto tratta da Facebook racconta come il primo cittadino dalla sua abitazione saluti i manifestanti con il pugno chiuso, mentre chi c’è intona ‘Bella ciao’.

“Mimmo Libero” è l’altro slogan che viene scandito dai manifestanti, tra cui si notano tanti migranti che stanno lodando l’opera d’integrazione del Sindaco.