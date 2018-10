Reggio Calabria – Riaperta dopo sei anni la Scuola Lombardo Radice di Catona

Condividi

“Dopo sei anni di chiusura, riapriamo la Scuola “Lombardo Radice” di Catona!

È bello aver condiviso tutto l’iter con i ragazzi e i loro genitori, con la Dirigente, il personale scolastico e con tantissimi cittadini. A loro va il grazie per la passione e l’impegno che hanno dedicato affinché potessimo raggiungere insieme questo importante traguardo. “E’ quanto si legge in un post sulla pagina facebook del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Il settore della Scuola non è certamente semplice, ma in questi anni abbiamo tracciato una strada: penso alla regolarizzazione del servizio mensa, agli investimenti per la messa in sicurezza dei plessi, alla riapertura degli asili nido comunali, all’avvio puntuale dell’assistenza educativa per gli studenti disabili, ai finanziamenti per l’acquisto di arredi scolastici.

Oggi segniamo un’altra tappa importante: ad una intera generazione è stato infatti impedito di frequentare questo plesso. Continuiamo lavorare affinché non accada più.”