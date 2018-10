Reggio Calabria – Ogni precipitazione allaga il viadotto S.Caterina (FOTO)

Condividi

Da tempo, l’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato segnala l’estrema pericolosità del viadotto di S. Caterina, importante via di connessione tra la zona nord e l’autostrada: ogni pioggia si traduce per la carreggiata, in entrambi i sensi di marcia, in allagamento, rendendo molto pericoloso il tratto per gli automobilisti e motociclisti, trattandosi di una strada molto trafficata.

Chiediamo quindi all’Amministrazione di competenza, in primis, la pulizia dei margini della carreggiata, con relativa pulizia delle caditoie, attualmente intasate (prova ne è che l’acqua piovana si accumula ad ogni precipitazione, inoltre , che predisponga un progetto di manutenzione straordinaria del viadotto in tutte le sue parti, sia dalla parte esterna, quella cioè adibita al traffico dei veicoli, che nella parte sottostante, ove transita la metropolitana di superficie delle FS, dai pluviali alla parte muraria ed altro.

Tra gli interventi, infine, è basilare il potenziamento dell’illuminazione e della segnaletica, come strisce e cartellonistica, che risulta a tutt’oggi, molto carente