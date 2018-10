Reggio Calabria – Domenica ad Ecolandia la festa dei nonni

Condividi

Domenica 7 ottobre Ecolandia apre i cancelli della fantasia per la FESTA dei NONNI in una giornata speciale.

La mattina condivideremo con Indiana George sul fossato navigabile storie e leggende legate allo Stretto di Messina, e, per chi vorrà girare per il parco “NonnInEcobus alla scoperta di Ecolandia”.

Nel pomeriggio giocheremo a bocce con l’Asd “Villa Arangea”, faremo eco-bricolage con “Plasticut”, giocheremo con Lelefante e ci emozioneremo con la mostra fotografica offerta dalla Commissione Pari Opportunità della città metropolitana.

Per pranzo, Menu speciale – su prenotazione – presso l’AtTrattoria.

A seguire il programma della giornata:

Ore 10 – Apertura parco

Ore 11 – 13

– “In zattera con Indiana George e le storie dello Stretto di Messina”

– “NonnInEcobus alla scoperta di Ecolandia”.

Ore 13.00 pranzo all’Attrattoria – menu speciale a 15 euro (gradita la prenotazione al num. 338.9897738) o in alternativa picnic nelle aree libere del parco.

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 saranno attivi i seguenti servizi:

– NonnInEcobus alla scoperta del parco.

– Animazione per grandi e piccini con Lelefante

– Esibizione di bocce con l’Asd “Villa Arangea”

– Laboratorio artigiano con la bottega Plasticut

Ore 15.30: apertura mostra fotografica “La molta vita – bagliori d’argento” offerta dalla Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana.

Una domenica al Parco è proprio quello che ci vuole!